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14 мая 2023, 11:01 Читати українською

Поступления в бюджет от туристической отрасли выросли в 10 областях

Гостиницы, туристические базы и кемпинги в 10 регионах Украины в первые три месяца 2023 увеличили налоговые поступления. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Госагентство по развитию туризма.

Гостиницы, туристические базы и кемпинги в 10 регионах Украины в первые три месяца 2023 увеличили налоговые поступления.
Фото: firtka.if.ua

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Где наибольший рост

Наибольший рост продемонстрировала Черновицкая область — 5,1 млн грн налогов. Это на 98% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Гостиницы и турбазы в Ровенской области уплатили налогов на 17% больше — 3,4 млн грн. На Львовщине заведения уплатили 60,4 млн грн, а на Житомирщине — 2,2 млн грн. В обоих регионах рост составил 16%.

Наибольший спад поступлений в бюджет от туристической отрасли произошел в шести регионах, находящихся в зоне активных боевых действий. В Луганской области — на 100%, Херсонской — на 97%, Донецкой — на 87%, Запорожской — на 79%.

В Киеве представители туротрасли уплатили налоги на 56,9 млн грн, что на 47% меньше, чем в 2022 году.

Напомним

За военный 2022 год сумма туристического сбора составила 178,9 млн грн, что на 24% меньше, чем в 2021 году, тогда общая сумма турсбора была 235,4 млн грн.

Источник: Минфин
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