Основатель Luminar Technologies выкупил американский Forbes

Основатель компании Luminar Technologies Остин Рассел выкупил американскую медиакомпанию Forbes. Соглашение состоялось с оценкой бизнеса в $800 млн, на что группа инвесторов консорциума ориентировалась в качестве оценки в течение месяцев. Об этом сообщает издание Axios.

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Рассел приобрел 82% акций Forbes. Мажоритарный владелец Forbes, гонконгская инвестиционная компания Integrated Whale Media, пыталась годами продать компанию.

Integrated Whale Media планировала продать Forbes консорциуму инвесторов во главе с индийской инвестиционной компанией Sun Group, но затем перестала рассматривать Sun Group как главного инвестора, поскольку руководство Forbes считало, что регуляторы будут против.

Кто такой Остин Рассел

Свое состояние Остин Рассел заработал благодаря компании Luminar Technologies, которая работает в направлении инноваций — разрабатывает лидары для беспилотных автомобилей.

Работу над компанией он начал еще в 17 лет. В 25 лет Рассел стал миллиардером.

Компания Luminar успешно развивалась и к 2020 году имела контрактов почти на $1 млрд, среди крупных партнеров, например Volvo, с которой компания начала работать с 2022 года. К моменту выхода на IPO удалось привлечь около $500 млн. на развитие.

На май 2023 года капитализация Luminar составляет $2,09 млрд.