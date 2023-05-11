ПУМБ будет кредитовать экспортеров в рамках программы поддержки с ЭКА

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) заключил соглашение с украинским Экспортно-кредитным агентством (ЭКА) о сотрудничестве в рамках программы портфельного страхования риска банка по кредитам, предоставляемым для выполнения экспортных контрактов.

Цель этой программы — широкая поддержка, восстановление и увеличение присутствия украинских производителей и поставщиков работ и услуг на мировых рынках. За счет страхования ЭКА рисков банка, связанных с выдачей кредитов на внешнеэкономические контракты, ПУМБ сможет предоставлять кредитование клиентам-экспортерам по упрощенным требованиям к залогу.

Это означает, что теперь для получения займа до 5 млн грн в срок до 1 года клиенту достаточно будет только предоставить имущественные права по экспортному контракту и поручительство от владельца. Сочетание же программы с «Доступными кредитами 5−7−9%» позволит клиентам кредитоваться по льготным процентным ставкам.

Рассчитывать на такую ​​поддержку от ПУМБ могут как представители малого, так и среднего и крупного бизнеса.

Напомним, портфельное страхование кредитов по выполнению экспортных соглашений по упрощенным требованиям к обеспечению было введено Министерством экономики Украины и ЭКА в сотрудничестве с украинскими банками летом 2022 года. На сегодняшний день это самый действенный инструмент поддержки экспортеров в условиях войны.