Еврокомиссия объявила первый тендер на общую закупку газа

Европейская комиссия объявила первый тендер на коллективную закупку природного газа в рамках усилий по диверсификации поставок этого энергоресурса путем заключения контактов с надежными поставщиками, отличными от РФ. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает Укринформ.

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Первый международный тендер

«Европейская комиссия сегодня положила начало первому международному тендеру для совместной закупки газа, в рамках Энергетической платформы ЕС. Это историческая веха: впервые мы используем закупочную мощность ЕС для повышения нашей энергетической безопасности и решения проблемы высоких цен на газ», — отметил представитель Еврокомиссии.

По его словам, ответ рынка был положительным и обнадеживающим. Около 107 компаний подписались для участия в совместной закупке газа через только что созданный Агрегационный механизм ЕС (AggregateEU mechanism), больше компаний в процессе в процессе (присоединения).

Шефчович отметил, что в рамках этого тендера 77 европейских компаний заказали общую закупку газа объемом 11,6 млрд кубометров. Заявленный спрос на сжиженный газ (LNG) составляет примерно 2,8 млрд. кубометров, еще почти 9,6 млрд. кубометров газа, как ожидается, доставят через трубопроводы.

Вице-президент Еврокомиссии пригласил «всех надежных международных поставщиков принять участие и представить свои предложения, которые будут служить европейским потребителям».

Заявки на участие в тендере будут принимать до 15 мая, а поставки закупленного газа должны состояться в период с июня 2023 года по май 2024 года.

Напомним

После начала полномасштабной военной агрессии против Украины в феврале 2022 года Россия на 80% сократила объемы поставок газа в ЕС. Такие действия РФ побуждали Еврокомиссию и страны ЕС искать пути обеспечения собственной энергетической безопасности и лишения зависимости от российских энергоносителей.

Дефицит газа был компенсирован за счет мер по трем направлениям: сокращение объемов потребления газа, диверсификация путей поставки газа и инвестиции в развитие «зеленой» энергетики.

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