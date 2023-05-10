Курс валют на вечер 10 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

Валюта Открытие 10 мая Закрытие 10 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,11/40,51 40,18/40,57 7/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,45−37,80 грн. Евро покупают за 41,05 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,80, евро — 41,40−41,60 грн.

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