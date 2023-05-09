К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 9 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 9 мая
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Закрытие 9 мая
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,21/40,60
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40,09/40,47
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12/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,40−37,75 грн. Евро покупают за 41,05 грн, а продают за 41,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,65−37,80, евро — 41,40−41,55 грн.
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