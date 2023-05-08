Нацбанк применил к ЧАО «Страховая компания «Киевская Русь» меру влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ приостановил действие лицензий страховой компании «Киевская Русь»
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Причина остановки лицензии
Страховая компания не предоставила отчетность за первое полугодие 2022 года и за 2022 год, а также не предоставила другие документы по требованию Национального банка.
Страховщику установлен срок для устранения нарушений до 8 июня 2023 года.
Напомним, ЧАО «СК «Киевская Русь» осуществляет деятельность по добровольным и обязательным видам страхования, иным, чем страхование жизни.
По показателям отчетности страховщика за девять месяцев 2022 размер страховых платежей составил 85,4 млн грн страховых платежей, из них 76,9 млн грн — от перестраховщиков.
Выплаты в течение вышеуказанного периода страховщик не производил.
Источник: Минфин
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