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8 мая 2023, 17:49 Читати українською

С начала года бизнес уже получил доступные кредиты на 28,3 миллиарда гривен

С начала 2023 года банки выдали предпринимателям доступные кредиты на 28,3 млрд грн, из них за последнюю неделю — на 416 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

С начала 2023 года банки выдали предпринимателям доступные кредиты на 28,3 млрд грн, из них за последнюю неделю — на 416 млн грн.
Фото: 24tv.ua

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Сколько получено кредитов

«178 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по правительственной программе „Доступные кредиты 5−7−9%“ на общую сумму 416 млн грн. С начала 2023 года банки выдали бизнесу 8 тысяч кредитов на 28,3 млрд грн», — говорится в сообщении.

По информации Минэкономики, всего с начала действия программы, с февраля 2020 года, было выдано 61,2 тыс. кредитов на 195,3 млрд грн.

Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 62 млрд грн и на антивоенные цели — 55 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,6 млрд грн, на инвестиционные цели — 12,4 млрд грн.

Кроме того, аграрии получили 29,7 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 1,5 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства (54%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (13%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Mr Bungle
Mr Bungle
8 мая 2023, 19:02
#
Если бы выдавали под 25 но всем платежеспособным выдали бы 2 трилиарда, а так позорятся на весь мир. Гондурас больше выдает. Самый большой идиотизм действующей власти-уничтожение -банковсой системы и лишение бизнеса возможности востановления оборотных средств и кредитования, как такового.Графики рисуют-стена позора
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 мая 2023, 19:15
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Шо, не дали?
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0
SergeyNina
SergeyNina
8 мая 2023, 21:00
#
Кредит более 100 к гривен. Срок один год. Ставка по которой могут дать деньги 45−70% годовых. А кто-то получает кредиты под 5−7-9%. Мою отрасль признали рисковой и отказ в льготном кредитовании. Без комментариев.
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