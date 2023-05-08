С начала 2023 года банки выдали предпринимателям доступные кредиты на 28,3 млрд грн, из них за последнюю неделю — на 416 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
С начала года бизнес уже получил доступные кредиты на 28,3 миллиарда гривен
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Сколько получено кредитов
«178 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по правительственной программе „Доступные кредиты 5−7−9%“ на общую сумму 416 млн грн. С начала 2023 года банки выдали бизнесу 8 тысяч кредитов на 28,3 млрд грн», — говорится в сообщении.
По информации Минэкономики, всего с начала действия программы, с февраля 2020 года, было выдано 61,2 тыс. кредитов на 195,3 млрд грн.
Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 62 млрд грн и на антивоенные цели — 55 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,6 млрд грн, на инвестиционные цели — 12,4 млрд грн.
Кроме того, аграрии получили 29,7 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 1,5 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства (54%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (13%).
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.
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