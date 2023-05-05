Европейский совет окончательно утвердил выделение 1 млрд. евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.
Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на закупку боеприпасов для Украины
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Украине предоставят артиллерийские снаряды калибра 155 мм и, по запросу, ракеты. Их будут совместно закупать страны-члены ЕС.
«Вместе с предварительным решением о быстром обеспечении боеприпасами из существующих запасов мы выделяем на эту цель 2 млрд евро, доводя общую военную поддержку
Отмечается, что эта мера будет способствовать совместным закупкам боеприпасов и ракет у компаний, основанных в ЕС или Норвегии, а также производству этих боеприпасов и ракет.
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