Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на закупку боеприпасов для Украины

Европейский совет окончательно утвердил выделение 1 млрд. евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

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Украине предоставят артиллерийские снаряды калибра 155 мм и, по запросу, ракеты. Их будут совместно закупать страны-члены ЕС.

«Вместе с предварительным решением о быстром обеспечении боеприпасами из существующих запасов мы выделяем на эту цель 2 млрд евро, доводя общую военную поддержку Е С Украине до 5,6 млрд евро», — заявил глава дипломатии Е С Жозеп Боррель.

Отмечается, что эта мера будет способствовать совместным закупкам боеприпасов и ракет у компаний, основанных в ЕС или Норвегии, а также производству этих боеприпасов и ракет.

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