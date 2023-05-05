5 мая европейская валюта подорожала на 13 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,49 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подорожал на 13 копеек. Официальный курс валют
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Валютный рынок
4 мая НБУ установил официальный курс на уровне 40,36 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и продаже.
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