Президент Владимир Зеленский подписал закон № 8433, вводящий правила распределения и отчетности средств на спецсчетах, которые открыты в НБУ для помощи Украине. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Закон о спецсчетах в поддержку Украины подписан: это было требование МВФ
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О чем речь в законе
Как отметил Железняк, закон «предусматривает распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда госбюджета».
А именно закон вносит изменения в Бюджетный кодекс и позволяет правительству открывать в Национальном банке специальные счета для сбора добровольных взносов на восстановление или оборону Украины в течение действия военного положения и год после его отмены.
Такие взносы определяются источниками формирования специального фонда государственного бюджета Украины в части доходов, их учета, распределения и использования в соответствии с определенным правительством порядком.
Кроме того, ко второму чтению появилась норма о введении Казначейством ежемесячного составления отчетов о поступлении и использовании таких средств по каждому из счетов.
Распорядители средств обязаны отчитываться о сумме полученных взносов и перечнее товаров, работ и услуг, приобретенных за эти средства в течение отчетного периода.
Этот закон — один из структурных маяков новой программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.
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