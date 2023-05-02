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2 мая 2023, 18:30 Читати українською

По программе «еРабота» с начала года украинцы получат гранты почти на 300 миллионов

С начала 2023 года 1232 украинца стали победителями программы «Собственное дело» и получат от государства микрогрант на старт или развитие бизнеса на почти 300 млн грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

С начала 2023 года 1232 украинца стали победителями программы «Собственное дело» и получат от государства микрогрант на старт или развитие бизнеса на почти 300 млн грн.
Фото: novosti-n.org

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«По результатам пятой этого года волны подачи заявлений на микрогранты 326 украинцев признаны победителями и они получат от государства финансовую поддержку на начало или расширение собственного дела на сумму 77 млн грн. Всего с начала года по итогам пяти волн 1 232 предпринимателя получат микрогранты на развитие своего бизнеса почти на 300 млн грн.

Будут созданы десятки новых предприятий, действующие увеличат мощность, откроют новые направления производства, более 2600 работников смогут получить работу на новых рабочих местах", — отметила Бережная.

Получатели микрогрантов

Среди получателей микрогрантов пятой волны 52% женщин и 48% мужчин, 80% победителей имеют высшее образование.

Больше всего из них из Львовской (46 человек), Киевской (32 человека), Ровенской (30 человек), Винницкой (22 человека), Тернопольской (21 человек) областей и города Киева (43 человека).

Все 326 победителей пятой волны имеют опыт предпринимательской деятельности. Подавляющее большинство этих предпринимателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самые популярные сферы

Самые популярные сферы, в которых будут работать грантополучатели, являются:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 94 человека;
  • временное размещение и организация питания — 61 человек;
  • перерабатывающая промышленность — 47 человек.

По грантовой программе «Собственное дело» украинцы могут получить микрогрант от 50 тыс. до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест. Украинцы, получившие микрогранты в 2022 году, создадут около 8 тысяч новых рабочих мест.

В этом году на программу «Собственное дело» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 тыс. микрогрантов.

Правительственный проект «еРабота» включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

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Источник: Минфин
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