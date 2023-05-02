Евро подорожал на 13 копеек. Официальный курс валют

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1 мая НБУ установил официальный курс на уровне 40,13 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

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