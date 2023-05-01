1 мая европейская валюта подешевела на 21 копейку. НБУ установил официальный курс на уровне 40,13 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
Гривна укрепилась к евро на 21 копейку. Официальный курс валют
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Валютный рынок
28 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 40,34 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.
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