Гривна укрепилась к евро на 21 копейку. Официальный курс валют

1 мая европейская валюта подешевела на 21 копейку. НБУ установил официальный курс на уровне 40,13 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

28 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 40,34 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .