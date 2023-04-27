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27 апреля 2023, 19:19 Читати українською

Укрпочта в прошлом году получила более 1,2 миллиарда чистого убытка

Укрпочта в прошлом году понесла фактический ущерб в размере 1,26 миллиарда гривен, однако получила чистый доход от реализации товаров и услуг в сумме 10,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта в прошлом году понесла фактический ущерб в размере 1,26 миллиарда гривен, однако получила чистый доход от реализации товаров и услуг в сумме 10,3 млрд грн.
Фото: finbalance.com.ua

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Доход национального оператора от реализации товаров и услуг снизился на 7,7% по сравнению с фактическими данными за 2021 год.

Объемы внутренних и экспортных посылок в 2022 году остались на уровне года. Доходы от торговли выросли на 41,9% по сравнению с 2021 годом.

«По объективным причинам объемы письменной корреспонденции в 2022 году уменьшились на 53,4% против прошлого года с постепенным восстановлением до конца 2022 года. Следовательно, доходы по этому направлению уменьшились на 18,3% по сравнению с 2021 годом», — отметили в Укрпочте.

При этом из-за закрытия большого количества печатных изданий и миграции населения на 22,4% уменьшились доходы от распространения периодики.

Ущерб

По результатам 2022 года компании пока не удалось компенсировать убытки и вернуться к положительному показателю EBITDA: Укрпочта закончила прошлый год с фактическим убытком в размере 1 258,1 млн грн, из которых:

  • 216,9 млн грн — убытки, полученные за счет утраченных активов на временно оккупированных территориях Херсонской, Донецкой и Луганской областей;
  • 402,1 млн грн — из-за убытков от курсовых разниц в результате колебаний курса валют.

В компании добавили, что благодаря прибылям прошлых лет и мерам по сохранению наличных средств Укрпочта на протяжении 2022 года сохраняла сильные позиции ликвидности, что позволило поддерживать операционную деятельность без дефицита денежных средств, своевременно выполнять свои финансовые обязательства и перезапустить программу капитальных инвестиций.

В частности, компания продолжила автоматизацию и закупила и установила в отделениях 780 POS-терминалов. За счет увеличения их общего количества до более чем 8500 единиц доходы от предоставления услуг по эквайринговым операциям выросли на 194,3% по сравнению с 2021 годом.

Укрпочта продолжила инвестировать в компьютеризацию сельских отделений, открытие 120 новых и ремонт 326 отделений почтовой связи и запуск 780 новых передвижных.

За 2022 год Укрпочта уплатила 2,9 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Источник: Минфин
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