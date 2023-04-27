Комитет Европарламента одобрил продление отмены пошлин для Украины еще на год

Комитет по международной торговле Европейского парламента согласовал продление еще на год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Члены Комитета по международной торговле одобрили предложение продолжить приостановку ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер по украинскому экспорту в ЕС еще на один год на фоне агрессивной войны России, ограничивающей возможности Украины торговать с остальным миром.

Приостановка тарифов касается фруктов и овощей, на которые распространена система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

Украинские промышленные товары не облагаются пошлинами с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение.

По данным Еврокомиссии, ЕС является самым крупным торговым партнером Украины. На Евросоюз приходилось 39,5% украинской торговли в 2021 году.

Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на нее приходится около 1,2% общего объема торговли ЕС.