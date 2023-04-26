Евро подорожал на 6 копеек. Официальный курс валют

26 апреля европейская валюта подорожала на 7 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,28 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

25 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 40,22 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 21 копейку в покупке и на 20 копеек в продаже.

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