ЕК и пять стран не достигли договоренности по агроимпорту из Украины

Видеоконференция между вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и представителями пяти стран Центральной Европы по импорту сельскохозяйственных товаров из Украины завершилась без договоренностей. Об этом пишет «Европейская правда».

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Что известно

Переговоры с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией продолжатся сегодня на уровне министров сельского хозяйства.

Как выяснила брюссельская корреспондентка радиостанции, со стороны Еврокомиссии есть готовность идти на уступки. В частности, ЕК готов расширить список товаров, на которые будет распространяться запрет на импорт из Украины.

«Прогресс есть, и переговоры двигаются в правильном направлении», — сообщил один из участников встречи.

Пока что Еврокомиссия согласилась только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Пока неофициальные разговоры о том, что она будет готова добавить в список ограничений другие продукты из списка, представленного министрами сельского хозяйства пяти стран в пятницу, такие как яйца и мясо птицы.

Напомним

Министры сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии в письме Еврокомиссии, присланном в пятницу, заявляют, что хотят дополнительно включить в этот список подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты.

Брюссель дополнительно предложил 100 млн евро в поддержку фермеров в Польше, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. Польша получит 39,3 млн евро, Румыния — 29,7 млн евро, Болгария — 9,7 млн евро, Венгрия — 15,9 млн евро и Словакия — 5,2 млн евро

Европейская комиссия передаст это предложение по утверждению странам ЕС.