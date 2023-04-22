За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 185 730 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
680 российских оккупантов и 4 танка. Потери врага за 21 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 185730 (+680) человек ликвидировано,
- танков — 3672 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7130 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 2832 (+5) ед,
- РСЗО — 539 (+0) ед,
- средства ПВО — 289 (+4) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2398 (+4),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5718 (+5) ед,
- специальная техника — 337 (+3).
Источник: Минфин
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