За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 185 050 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
630 российских оккупантов, 1 танк и 8 БПЛА. Потери врага за 20 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 185050 (+630) человек ликвидировано,
- танков — 3668 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7126 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2827 (+2) ед,
- РСЗО — 539 (+0) ед,
- средства ПВО — 285 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2394 (+8),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5713 (+6) ед,
- специальная техника — 334 (+2).
Источник: Минфин
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