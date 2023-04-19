Госфинмониторинг выявил подозрительные финансовые операции с начала года на 22,6 миллиарда

Госслужба финансового мониторинга Украины в I квартале 2023 года остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Всего за указанный период Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 307 материалов (154 обобщенных материалов и 153 дополнительных обобщенных материалов).

Отмечается, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 22,6 млрд грн.

Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и Беларуси против Украины, в частности диверсионно-разведывательных групп.

Так, в первом квартале 2023 года ведомство направило в милицию 72 таких материала.