В КSE посчитали ущерб агросектору и земельным ресурсам Украины от войны

Сумма прямого ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет $8,7 млрд. Об этом говорится в данных экспертов проекта KSE Institute « Россия заплатит » .

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Ущерб АПК

Наибольшая доля убытков агросектора — из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники, в результате чего оценочные потери производителей составляют более $4,65 млрд. Всего в результате войны повреждено или разрушено 109.6 тыс. единиц сельхозтехники.

Вторая по размеру категория убытков этой сферы связана с уничтожением и воровством производимой продукции. Зафиксировано более 4 млн тонн уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость этих убытков оценивается в $1,87 млрд.

Существенные потери понесла также инфраструктура для хранения производимой сельскохозяйственной продукции. Суммарная емкость разрушенных зернохранилищ достигает 8,2 млн тонн производимой продукции, а поврежденных зернохранилищ — 3.25 млн тонн мощностей для одновременного хранения. Стоимость их обновления разрушенных мощностей оценивается в $1,33 млрд.

Наибольший ущерб по областям

Наибольший ущерб агросектору война, начатая Россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Эти же регионы находятся в топ-5 по количеству поврежденных и разрушенных объектов.

Оценка прямых потерь агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной инфраструктуры включает следующие потери: