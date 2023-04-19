Сумма прямого ущерба, нанесенного агропромышленному комплексу Украины за год полномасштабной войны, составляет $8,7 млрд. Об этом говорится в данных экспертов проекта KSE Institute «Россия заплатит» .
В КSE посчитали ущерб агросектору и земельным ресурсам Украины от войны
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Ущерб АПК
Наибольшая доля убытков агросектора — из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники, в результате чего оценочные потери производителей составляют более $4,65 млрд. Всего в результате войны повреждено или разрушено 109.6 тыс. единиц сельхозтехники.
Вторая по размеру категория убытков этой сферы связана с уничтожением и воровством производимой продукции. Зафиксировано более 4 млн тонн уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость этих убытков оценивается в $1,87 млрд.
Существенные потери понесла также инфраструктура для хранения производимой сельскохозяйственной продукции. Суммарная емкость разрушенных зернохранилищ достигает 8,2 млн тонн производимой продукции, а поврежденных зернохранилищ — 3.25 млн тонн мощностей для одновременного хранения. Стоимость их обновления разрушенных мощностей оценивается в $1,33 млрд.
Наибольший ущерб по областям
Наибольший ущерб агросектору война, начатая Россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Эти же регионы находятся в топ-5 по количеству поврежденных и разрушенных объектов.
Оценка прямых потерь агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной инфраструктуры включает следующие потери:
- сельскохозяйственной техники, элеваторов и других зернохранилищ,
- животноводства от гибели и убоя животных из-за невозможности их содержания,
- производителей многолетних культур из-за повреждений насаждений,
- пчеловодства,
- факторов производства и готовой продукции из-за их повреждения и воровства.
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