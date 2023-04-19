Уровень арендного дохода в ТРЦ Киева упал на 40-50%. Причина — воздушные тревоги

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 апреля 2023, 8:44 Читати українською

Уровень арендного дохода в ТРЦ Киева упал на 40-50%. Причина — воздушные тревоги

В 2022 году доход по аренде в столичных торгово-развлекательных центрах вдвое уменьшился, говорится в исследовании Colliers Ukraine, имеющемся в распоряжении Forbes.

В 2022 году доход по аренде в столичных торгово-развлекательных центрах вдвое уменьшился, говорится в исследовании Colliers Ukraine, имеющемся в распоряжении Forbes.
Фото: biz.censor.net

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Арендные ставки

В 2022 году арендаторы были вынуждены вдвое снизить арендные ставки в профессиональных ТРЦ Киева. До войны, в 2021 году, квадратный метр в лучших объектах стоил в среднем $60 за кв.м в месяц.

С апреля 2022, когда ТРЦ возобновили свою работу, арендаторы и арендодатели об оплате договариваются индивидуально. Как правило, речь идет о скидке на базовую ставку или ее отмене при сохранении других платежей.

Причинами, по которым ТРЦ вынуждены идти на уступки арендаторам, являются падение оборота ритейлеров. Выручка у них упала из-за снижения покупательной способности покупателей, а также из-за девальвации.

Серьезно повлияли и воздушные тревоги.

Читайте: Работа во время войны: кто сейчас нанимает персонал и какие зарплаты предлагает

«С апреля 2022 года суммарное время вынужденного закрытия киевских ТРЦ, в частности из-за тревог, отключения света, составило более 30 суток», — отмечает ведущий эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.

По состоянию на конец 2022 года уровень вакантности в киевских ТРЦ достиг 15%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, говорится в исследовании Colliers Ukraine. Однако этот показатель разительно отличается у каждого отдельного ТЦ. Профессиональные торговые центры, расположенные в густонаселенных массивах, сохранили уровень вакантности на уровне до 10%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Vladimir7654321 и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами