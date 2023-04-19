Уровень арендного дохода в ТРЦ Киева упал на 40-50%. Причина — воздушные тревоги

В 2022 году доход по аренде в столичных торгово-развлекательных центрах вдвое уменьшился, говорится в исследовании Colliers Ukraine, имеющемся в распоряжении Forbes.

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Арендные ставки

В 2022 году арендаторы были вынуждены вдвое снизить арендные ставки в профессиональных ТРЦ Киева. До войны, в 2021 году, квадратный метр в лучших объектах стоил в среднем $60 за кв.м в месяц.

С апреля 2022, когда ТРЦ возобновили свою работу, арендаторы и арендодатели об оплате договариваются индивидуально. Как правило, речь идет о скидке на базовую ставку или ее отмене при сохранении других платежей.

Причинами, по которым ТРЦ вынуждены идти на уступки арендаторам, являются падение оборота ритейлеров. Выручка у них упала из-за снижения покупательной способности покупателей, а также из-за девальвации.

Серьезно повлияли и воздушные тревоги.

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«С апреля 2022 года суммарное время вынужденного закрытия киевских ТРЦ, в частности из-за тревог, отключения света, составило более 30 суток», — отмечает ведущий эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.

По состоянию на конец 2022 года уровень вакантности в киевских ТРЦ достиг 15%. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, говорится в исследовании Colliers Ukraine. Однако этот показатель разительно отличается у каждого отдельного ТЦ. Профессиональные торговые центры, расположенные в густонаселенных массивах, сохранили уровень вакантности на уровне до 10%.