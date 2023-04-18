Минфин разместил на аукционе облигации на 10,9 миллиарда

На аукционе 18 апреля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 10,86 млрд грн, что на 8,49 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 2,37 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

18 апреля Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,80 млрд грн под 18,50% с погашением 13 марта 2024;

2,21 млрд грн под 19,00% с погашением 26 июня 2024;

478,58 млн грн под 19,50% с погашением 30 октября 2024 года;

6,38 млрд грн под 19,60% с погашением 2 апреля 2025 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.