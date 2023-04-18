На аукционе 18 апреля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 10,86 млрд грн, что на 8,49 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 2,37 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин разместил на аукционе облигации на 10,9 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
18 апреля Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 1,80 млрд грн под 18,50% с погашением 13 марта 2024;
- 2,21 млрд грн под 19,00% с погашением 26 июня 2024;
- 478,58 млн грн под 19,50% с погашением 30 октября 2024 года;
- 6,38 млрд грн под 19,60% с погашением 2 апреля 2025 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Источник: Минфин
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