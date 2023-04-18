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18 апреля 2023, 17:46 Читати українською

Reuters узнал о планах Китая урезать штраф для Ant Group на $300 миллионов

Регулирующие органы Китая могут оштрафовать финтех Ant Group, дочернюю компанию китайской Alibaba, на меньшую сумму, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Регулирующие органы Китая могут оштрафовать финтех Ant Group, дочернюю компанию китайской Alibaba, на меньшую сумму, чем предполагалось ранее.
Фото: chinalogist

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Что известно

В ноябре 2022 года стало известно, что власти Китая планируют наложить на финтех штраф в размере более $1 млрд. Однако теперь он может быть сокращен примерно до ¥5 млрд (около $728 млн).

Как пишет агентство, такое решение было принято на фоне стремления властей завершить цикл многолетнего давления на крупные технологические компании.

Выплата штрафа поможет финтех-гиганту получить лицензию финансового холдинга и вернуться к планированию листинга на бирже.

Лицензия финансового холдинга наложит на компанию те же ограничения и требования к капиталу, которые действуют для традиционных китайских банков.

Однако, по словам собеседников издания, сумма штрафа не окончательная и может быть изменена.

Читайте: Отмена IPO Ant Group: почему сорвалась крупнейшая сделка в мире

Помимо снижения штрафа, власти также хотят смягчить формулировки обвинений против Ant Group. В качестве оснований для штрафа власти страны планируют сослаться на финансовые риски и ведение деятельности без соответствующих лицензий, пишет агентство со ссылкой на слова анонимных источников.

Предыстория

В ноябре прошлого года стало известно, что дочернюю компанию китайской Alibaba могут оштрафовать более чем на $1 млрд за предполагаемые нарушения Ant Group, связанные с «беспорядочным расширением капитала» и соответствующими финансовыми рисками, которые вызвал его бизнес.

Власти Китая отменили IPO Ant Group, которое было запланировано на ноябрь 2020 года на Шанхайской и Гонконгской биржах.

Регулирующие органы приостановили размещение, поскольку компания могла не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. Дебют компании на бирже мог стать крупнейшим первичным размещением в истории.

Источник: Минфин
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