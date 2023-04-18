Reuters узнал о планах Китая урезать штраф для Ant Group на $300 миллионов

В ноябре 2022 года стало известно, что власти Китая планируют наложить на финтех штраф в размере более $1 млрд. Однако теперь он может быть сокращен примерно до ¥5 млрд (около $728 млн).

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Как пишет агентство, такое решение было принято на фоне стремления властей завершить цикл многолетнего давления на крупные технологические компании.

Выплата штрафа поможет финтех-гиганту получить лицензию финансового холдинга и вернуться к планированию листинга на бирже.

Лицензия финансового холдинга наложит на компанию те же ограничения и требования к капиталу, которые действуют для традиционных китайских банков.

Однако, по словам собеседников издания, сумма штрафа не окончательная и может быть изменена.

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Помимо снижения штрафа, власти также хотят смягчить формулировки обвинений против Ant Group. В качестве оснований для штрафа власти страны планируют сослаться на финансовые риски и ведение деятельности без соответствующих лицензий, пишет агентство со ссылкой на слова анонимных источников.

Предыстория В ноябре прошлого года стало известно, что дочернюю компанию китайской Alibaba могут оштрафовать более чем на $1 млрд за предполагаемые нарушения Ant Group, связанные с «беспорядочным расширением капитала» и соответствующими финансовыми рисками, которые вызвал его бизнес.