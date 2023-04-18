Регулирующие органы Китая могут оштрафовать финтех Ant Group, дочернюю компанию китайской Alibaba, на меньшую сумму, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Reuters узнал о планах Китая урезать штраф для Ant Group на $300 миллионов
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что известно
В ноябре 2022 года стало известно, что власти Китая планируют наложить на финтех штраф в размере более $1 млрд. Однако теперь он может быть сокращен примерно до ¥5 млрд (около $728 млн).
Как пишет агентство, такое решение было принято на фоне стремления властей завершить цикл многолетнего давления на крупные технологические компании.
Выплата штрафа поможет финтех-гиганту получить лицензию финансового холдинга и вернуться к планированию листинга на бирже.
Лицензия финансового холдинга наложит на компанию те же ограничения и требования к капиталу, которые действуют для традиционных китайских банков.
Однако, по словам собеседников издания, сумма штрафа не окончательная и может быть изменена.
Читайте: Отмена IPO Ant Group: почему сорвалась крупнейшая сделка в мире
Помимо снижения штрафа, власти также хотят смягчить формулировки обвинений против Ant Group. В качестве оснований для штрафа власти страны планируют сослаться на финансовые риски и ведение деятельности без соответствующих лицензий, пишет агентство со ссылкой на слова анонимных источников.
Предыстория
В ноябре прошлого года стало известно, что дочернюю компанию китайской Alibaba могут оштрафовать более чем на $1 млрд за предполагаемые нарушения Ant Group, связанные с «беспорядочным расширением капитала» и соответствующими финансовыми рисками, которые вызвал его бизнес.
Власти Китая отменили IPO Ant Group, которое было запланировано на ноябрь 2020 года на Шанхайской и Гонконгской биржах.
Регулирующие органы приостановили размещение, поскольку компания могла не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. Дебют компании на бирже мог стать крупнейшим первичным размещением в истории.
Комментарии