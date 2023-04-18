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18 апреля 2023, 13:52 Читати українською

В марте расходы общего фонда госбюджета сократились до 225,2 миллиарда

За март 2023 года кассовые расходы общего фонда госбюджета сократились до 225,2 млрд грн по сравнению с 227,2 млрд грн в феврале и 183,9 млрд грн — в январе. Об этом сообщает Министерство финансов.

За март 2023 года кассовые расходы общего фонда госбюджета сократились до 225,2 млрд грн по сравнению с 227,2 млрд грн в феврале и 183,9 млрд грн — в январе.
Фото: censor.net

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Сокращение расходов

Кассовые расходы на денежное содержание военнослужащих в марте уменьшились до 67,3 млрд грн по сравнению с 76,9 млрд грн в феврале, 71,8 млрд грн — в январе, 99 млрд грн — в декабре, 88,1 млрд грн — в ноябре, 81,3 млрд грн — в октябре, 82,9 млрд грн — в сентябре, 87,8 млрд грн — в августе, 62 млрд грн — в июле, 75,7 млрд грн — в июне прошлого года.

В то же время расходы госбюджета на закупку оружия и продукции оборонного назначения для Вооруженных Сил Украины в марте сократились до 34,4 млрд грн по сравнению с 41,9 млрд грн в феврале, 28,7 млрд грн — в январе, 38 млрд грн — в декабре, 18,4 млрд грн — в ноябре и 35,9 млрд грн в октябре прошлого года.

Всего расходы госбюджета на оплату труда с начислениями в феврале составили 87,4 млрд грн, на оплату товаров и услуг — 54,6 млрд грн.

Расходы на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) в феврале составили 48,6 млрд грн. Трансферты местным бюджетам — 15,9 млрд грн.

На обслуживание государственного долга за месяц было направлено 11,5 млрд грн.

Источник: Минфин
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