За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 182660 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
470 российских оккупантов и 6 БПЛА. Потери врага за 17 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 183130 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 3661 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин — 7098 (+11) ед.,
- артиллерийских систем — 2810 (+6) ед.,
- РСЗО — 538 (+0) ед.,
- средства ПВО — 285 (+0) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 293 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2353 (+6),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5676 (+4) ед.,
- специальная техника — 330 (+2).
Источник: Минфин
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