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13 апреля 2023, 19:46 Читати українською

Boeing отказался от претензий к Украине на $200 миллионов по проекту «Морской старт»

Американская компания Boeing объявила об освобождении украинских компаний от финансовых обязательств в рамках проекта Sea Launch («Морской старт»). Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Twitter.

Американская компания Boeing объявила об освобождении украинских компаний от финансовых обязательств в рамках проекта Sea Launch («Морской старт»).
Фото: скриншот с видео

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«Во время встречи с бизнесом Соединенных Штатов компания Boeing объявила, что освобождает украинские компании от обязательств на $200 млн, связанных с проектом „Морской старт“. Спасибо за важное решение в поддержку Украины», — написал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что Украина рассчитывает на сотрудничество и развитие инвестиций компании в страну.

Предыстория

В 2019 году КБ «Южное» и государственное предприятие «Южный машиностроительный завод» проиграли по делу международного консорциума «Морской старт».

Украинскую сторону обязали выплатить Boeing $200 млн. Основанием для дела стал переведенный на Boeing пакет с гарантиями по кредитам на сотни миллионов долларов, связанный с «Морским стартом».

«Морской старт» — международный коммерческий проект создания и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. Для его реализации в 1995 году была создана одноименная компания, учредителями которой изначально были американская Boeing, российская РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (сейчас Aker Solutions), украинские КБ «Южное» и ГП «Южмаш».

Летом 2009 года компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве. После реорганизации в 2010 году 95% акций компании передали Energia Overseas Limited (EOL) — дочерней структуре российской РКК «Энергия», 3% остались в Boeing, 2% - в норвежской Aker Solutions.

Источник: Минфин
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