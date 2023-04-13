Банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиян из-за уплаты налогов в России

Швейцарские банки с марта начали предупреждать клиентов из России, что закроют их счета, если обнаружат случаи уплаты налогов в российский бюджет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух адвокатов, работающих в Швейцарии, и собеседника в банковском секторе страны.

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Что известно

Посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Скотт Миллер в марте заявлял о возможности заморозить российские активы на сумму 50−100 млрд швейцарских франков ($56−112 млрд).

Управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов рассказал, что угрозы закрыть счета начали получать около месяца назад клиенты банков UBS и Сredit Suisse — в бюро обратилось около десяти человек, получивших неофициальное предупреждение по телефону.

По словам Кудинова, сотрудники банков пригрозили, что счета клиентов будут закрыты, если они не перестанут быть владельцами, расположенных и оплачивающих налоги в России компаний.

Всего в стране могут находиться российские активы на 150−200 млрд франков ($168−224 млрд).

Швейцария заморозила активы россиян под санкциями на сумму $7,5 млрд швейцарских франков ($8,4 млрд). Это треть от €21,5 млрд ($23,6 млрд), замороженных в ЕС.