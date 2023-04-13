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13 апреля 2023, 8:18 Читати українською

Нафтогаз объединил оплату за газ и его доставку в одну платежку

ГК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

ГК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле.
Фото: epravda.com.ua

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Что известно

«Уже в апреле клиенты ГК „Нафтогаз Украины“, а также Кропивницкого филиала Газсети, АО „Днепрогаз“, АО „Харьковгаз“, АО „Харьковгоргаз“, АО „Криворожгаз“ и АО „Донецкоблгаз“ получат мартовские счета и будут иметь возможность убедиться, что это удобно и комфортно», — говорится в сообщении.

Все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные о вариантах передачи показаний и оплаты будут собраны в одном месте.

«К тому же уменьшение количества бумажных платежек существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций, что поможет нам сохранить не одно дерево и быть более дружественными с окружающей средой», — подчеркнули в Нафтогазе.

В личном кабинете my.gas.ua электронные квитанции будут поступать абонентам без изменения.

Напомним

Начиная с января 2020 года потребители природного газа стали получать два отдельных счета. Один счет касается расходов на потребленный газ, а другой — на доступ к газопроводу и транспортировке газа.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
krv77
krv77
13 апреля 2023, 10:02
#
Осталось только в личном кабинете дать реквизиты счёта доставки. До сих пор нет, не знаю куда платить.
А на облгаз уже нельзя, сменили поставщика
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