13 апреля европейская валюта подорожала на 6 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,94 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро второй день подряд дорожает на 6 копеек. Официальный курс валют
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Валютный рынок
12 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 39,88 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 22 копейки в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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