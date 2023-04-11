Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) выбран финансовым партнером крупнейшей государственной компании Укрпочты для приобретения грузовых автомобилей на условиях лизинга.
ПУМБ профинансировал Укрпочту на закупку 44 грузовых автомобилей на условиях лизинга
Подписание соглашения между банком и главным почтовым оператором страны состоялось в конце марта этого года. На днях автопарк национального оператора пополнился 44 грузовиками ISUZU NQR 90 с грузоподъемностью 4,53 тонны каждый. Новые автомобили заменят утраченные и поврежденные машины во время войны, чтобы Укрпочта могла продолжать свою работу. Первые автомобили из партии уже обеспечивают перевозку почтовых отправлений в Херсонской и Николаевской областях, благодаря чему жители прифронтовых регионов и деоккупированных территорий могут получать лекарства и необходимые товары, а военные заказывать с доставкой нужные вещи и, конечно же, получать посылки от родных. В скором времени автопарки других дирекций по всей Украине также пополнятся новыми автомобилями.
«По состоянию на данный момент Укрпочта из-за войны россии понесла убытки более чем на 34 млн евро. Приблизительно 30% отделений не подлежат восстановлению, потеряна часть автопарка. Однако если отсутствие помещения мы можем компенсировать работой передвижных отделений, то потеря машин, перевозящих отправления по Украине, критическая и требует быстрой замены. Особенно сейчас, когда кроме непосредственно почтовых и логистических услуг, предоставляемых Укрпочтой населению, мы периодически задействованы в реализации масштабных государственных проектов, на выполнение которых также требуются и магистральные автомобили. Так что важность новых 44 машин трудно переоценить. Благодарю наших партнеров — банк ПУМБ за системную поддержку Укрпочты даже в войну, и „Комтранскомплект“ за качественные машины», — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
По словам заместителя председателя правления ПУМБ Артура Загородникова, выбор ПУМБ для сопровождения очередного лизингового соглашения Укрпочты в такое сверхсложное время — свидетельство глубокого доверия и многолетнего успешного сотрудничества.
«ПУМБ остается одним из лидеров банковского рынка Украины, активно поддерживающего экономику и даже в войну продолжающего кредитовать и предоставлять финансовые услуги собственным клиентам. Для нас успешная реализация этого непростого соглашения — большая ответственность и подтверждение высокого уровня мастерства команды финлизинга банка. Мы приложили максимум усилий вопреки многочисленным препятствиям и ограничениям военного положения для приобретения качественного оборудования и своевременной поставки автомобилей для главной почты страны. Сегодня мы рады, что эти 44 новеньких грузовика уже курсируют между украинскими городами и селами, вовремя обеспечивая наших граждан почтовыми и логистическими услугами. Уверен, что ПУМБ и Укрпочта способны и в дальнейшем продолжать и расширять взаимовыгодное сотрудничество».
Напомним, услуги финансового лизинга на приобретение легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, спецтехники и железнодорожных вагонов ПУМБ предоставляет с 2018 года. За этот период банку удалось занять прочные позиции на рынке и войти в пятерку лидеров по сопровождению лизинговых соглашений, занимая четвертое место на нем.
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