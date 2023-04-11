ПУМБ профинансировал Укрпочту на закупку 44 грузовых автомобилей на условиях лизинга

Подписание соглашения между банком и главным почтовым оператором страны состоялось в конце марта этого года. На днях автопарк национального оператора пополнился 44 грузовиками ISUZU NQR 90 с грузоподъемностью 4,53 тонны каждый. Новые автомобили заменят утраченные и поврежденные машины во время войны, чтобы Укрпочта могла продолжать свою работу. Первые автомобили из партии уже обеспечивают перевозку почтовых отправлений в Херсонской и Николаевской областях, благодаря чему жители прифронтовых регионов и деоккупированных территорий могут получать лекарства и необходимые товары, а военные заказывать с доставкой нужные вещи и, конечно же, получать посылки от родных. В скором времени автопарки других дирекций по всей Украине также пополнятся новыми автомобилями.

«По состоянию на данный момент Укрпочта из-за войны россии понесла убытки более чем на 34 млн евро. Приблизительно 30% отделений не подлежат восстановлению, потеряна часть автопарка. Однако если отсутствие помещения мы можем компенсировать работой передвижных отделений, то потеря машин, перевозящих отправления по Украине, критическая и требует быстрой замены. Особенно сейчас, когда кроме непосредственно почтовых и логистических услуг, предоставляемых Укрпочтой населению, мы периодически задействованы в реализации масштабных государственных проектов, на выполнение которых также требуются и магистральные автомобили. Так что важность новых 44 машин трудно переоценить. Благодарю наших партнеров — банк ПУМБ за системную поддержку Укрпочты даже в войну, и „Комтранскомплект“ за качественные машины», — прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

По словам заместителя председателя правления ПУМБ Артура Загородникова, выбор ПУМБ для сопровождения очередного лизингового соглашения Укрпочты в такое сверхсложное время — свидетельство глубокого доверия и многолетнего успешного сотрудничества.

«ПУМБ остается одним из лидеров банковского рынка Украины, активно поддерживающего экономику и даже в войну продолжающего кредитовать и предоставлять финансовые услуги собственным клиентам. Для нас успешная реализация этого непростого соглашения — большая ответственность и подтверждение высокого уровня мастерства команды финлизинга банка. Мы приложили максимум усилий вопреки многочисленным препятствиям и ограничениям военного положения для приобретения качественного оборудования и своевременной поставки автомобилей для главной почты страны. Сегодня мы рады, что эти 44 новеньких грузовика уже курсируют между украинскими городами и селами, вовремя обеспечивая наших граждан почтовыми и логистическими услугами. Уверен, что ПУМБ и Укрпочта способны и в дальнейшем продолжать и расширять взаимовыгодное сотрудничество».

Напомним, услуги финансового лизинга на приобретение легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, спецтехники и железнодорожных вагонов ПУМБ предоставляет с 2018 года. За этот период банку удалось занять прочные позиции на рынке и войти в пятерку лидеров по сопровождению лизинговых соглашений, занимая четвертое место на нем.