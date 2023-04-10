Украина останавливает экспорт зерна в Польшу

Украина решила временно приостановить экспорт зерна в Польшу. Об этом заявили профильные министры обеих стран Николай Сольский и Роберт Телус, пишет Polsat.

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Что известно

«Украинская сторона до нового сезона воздержится от экспорта. Перед новым сезоном, перед летом, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в наших странах и мире, мы снова встретимся, чтобы обсудить дальнейшую совместную деятельность», — заявил Сольский.

На следующей неделе сторонам предстоит еще одна встреча, чтобы подписать соответствующие документы.

Польский министр подчеркнул, что об ограничении транзита украинского зерна через Польшу речь не идет.

«Украинская сторона понимает наши проблемы и согласилась на наше предложение серьезно пересмотреть вопрос импорта зерна в Польшу, в частности, пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника», — сказал он.

Обе стороны согласились усилить контроль за тем, чтобы зерно не оседало в Польше.

Что предшествовало решению

В начале года в Польше начались протесты фермеров. Они считают, что украинское зерно обвалило внутренние цены в Польше, и местные производители вынуждены работать в убыток. Польские власти признают, что с транзитом украинского зерна в порты были проблемы и значительная часть — преимущественно кукуруза — оседала в Польше, что давит на цены.