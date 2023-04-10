Украина останавливает экспорт зерна в Польшу

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 апреля 2023, 8:51 Читати українською

Украина останавливает экспорт зерна в Польшу

Украина решила временно приостановить экспорт зерна в Польшу. Об этом заявили профильные министры обеих стран Николай Сольский и Роберт Телус, пишет Polsat.

Украина решила временно приостановить экспорт зерна в Польшу.
Фото: seeds.org.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Украинская сторона до нового сезона воздержится от экспорта. Перед новым сезоном, перед летом, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в наших странах и мире, мы снова встретимся, чтобы обсудить дальнейшую совместную деятельность», — заявил Сольский.

На следующей неделе сторонам предстоит еще одна встреча, чтобы подписать соответствующие документы.

Польский министр подчеркнул, что об ограничении транзита украинского зерна через Польшу речь не идет.

«Украинская сторона понимает наши проблемы и согласилась на наше предложение серьезно пересмотреть вопрос импорта зерна в Польшу, в частности, пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника», — сказал он.

Обе стороны согласились усилить контроль за тем, чтобы зерно не оседало в Польше.

Что предшествовало решению

В начале года в Польше начались протесты фермеров. Они считают, что украинское зерно обвалило внутренние цены в Польше, и местные производители вынуждены работать в убыток. Польские власти признают, что с транзитом украинского зерна в порты были проблемы и значительная часть — преимущественно кукуруза — оседала в Польше, что давит на цены.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Сергій Т
Сергій Т
10 апреля 2023, 9:29
#
Польща не самий значущий наш імпортер зерна, але один з самих значущих друзів. Тому рішення правильне.
+
0
eurousa
eurousa
10 апреля 2023, 10:00
#
Це добре. Може так дійде скоріше, що треба будувати заводи з переробки зерна на біоетанол.
+
0
Rubi0
Rubi0
10 апреля 2023, 10:26
#
От така благодарность от новых братушек Поляков за то что мы «щит Европы». Следующие румыны и болгары, там уже тоже протесты фермеров.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами