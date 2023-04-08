Правительство предлагает не облагать налогом компенсацию по ипотечным кредитам

Правительство поддержало законопроект, предусматривающий, что компенсация по ипотечному кредиту не будет облагаться налогом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«В настоящее время в Украине действует программа „єОселя“, которой могут воспользоваться военнослужащие, защитники Украины, медицинские работники, ученые, учителя. Согласно законопроекту не нужно будет платить ни 18% налога на доходы физических лиц, ни 1,5% военного сбора. Это снизит финансовое давление на семьи, которые получили жилье и выплачивают кредит», — отметил Шмыгаль.

В общей сложности почти тысяча семей получили жилье благодаря программе «єОселя». Выданы льготные кредиты на 1,2 млрд грн.

Кроме того, Кабмин расширил программу «єРобота». Добавлены три новых вида грантов для ветеранов и увеличена география программы еще на восемь областей.

По словам премьера, украинцы подали уже около 23 тысяч заявок на программы безвозвратных грантов. Кроме того, создано 3,5 тысячи новых бизнесов.