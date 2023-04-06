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6 апреля 2023, 13:04 Читати українською

Потребительская инфляция в Украине начала замедляться раньше, чем ожидал НБУ

В феврале 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 24,9% в годовом исчислении. По оценкам Национального банка, замедление роста цен продолжалось и в марте. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ, сообщает РБК-Украина.

В феврале 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 24,9% в годовом исчислении.
Фото: pixabay.com

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Эксперты НБУ не приводят цифры оценки инфляции за март, но, согласно обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 22%.

«Замедление отражало эффекты от значительного предложения продовольствия и горючего, деоккупации части регионов Украины, а также улучшение ситуации в энергетике», — говорится в обзоре.

Фундаментальное инфляционное давление также ослаблялось под влиянием улучшения инфляционных ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке и все еще слабого потребительского спроса. Это нивелировало эффекты от высоких затрат бизнеса, в том числе понесенных ранее из-за дефицита электроэнергии, отметили в НБУ.

По оценкам НБУ, в марте продолжалось замедление инфляции, что, кроме указанных факторов, также отражало эффекты базы сравнения в прошлом году.

Цены на продукты питания замедлили рост, что среди прочего отражало ослабление давления со стороны расходов благодаря улучшению ситуации в энергетике, достаточному предложению сырья и горючего. В частности, замедлился рост цен на крупы, муку, растительное масло и сахар, а также продукты их переработки — благодаря достаточным для обеспечения внутренних потребностей прошлогодним урожаям зерновой, масличной и сахарной свеклы, говорится в обзоре.

Весомым фактором замедления продуктовой инфляции также оставались эффекты от оккупации части Херсонской области.

В марте стремительно подорожали некоторые овощи, что, как и ожидалось, преимущественно отражало исчерпание временных эффектов теплой зимней погоды в предыдущие месяцы. Также высокими оставались темпы роста цен на яйца.

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Далее стремительно снижались темпы роста цен на топливо благодаря достаточным запасам и снижению мировых цен на нефть в годовом измерении.

Рост административно регулируемой инфляции также сдерживал мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения, добавили в НБУ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 апреля 2023, 15:14
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Сёмга 957 грн кг,в прошлом году 450. Семга замороженная в брикетах филе — 550, в прошлом 290. Приходится покупать в брикетах,а что делать
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