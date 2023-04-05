В Киеве завершается отопительный сезон — Кличко

В эту субботу, 8 апреля, в Киеве завершается отопительный сезон. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия: ожидается стабильное существенное потепление. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram .

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«Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здании раньше», — отметил мэр.

По его словам, для перехода на летний режим работы системы специалистам необходимо несколько дней, ведь централизованная система теплоснабжения столицы — одна из самых больших в Европе. Она насчитывает более 2,7 тыс. км тепловых сетей, три мощных ТЭЦ, около двухсот станций теплоснабжения и котельных.