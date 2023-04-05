Боголюбов отказался давать показания в свою защиту по делу Приватбанка

Один из эксвладельцев Приватбанка Геннадий Боголюбов отказался давать показания в свою защиту во время судебного слушания в Англии по иску банка против его бывших владельцев. Об этом сообщает пресс-служба Привата.

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Во время двухдневного процессуального слушания, которое проходило 29 и 30 марта, судья разрешил отдельным свидетелям по делу, в частности — эксакционеру банка Игорю Коломойскому, давать показания из Украины посредством видеосвязи.

Другие свидетели, включая большинство свидетелей, которые будут давать показания от имени Приватбанка, будут участвовать в процессе лично в Лондоне.

Боголюбов, как заявили в Приватбанке, не подал ходатайство для получения разрешения давать показания онлайн.

В начале процессуального слушания выяснилось, что он вообще не будет давать показания при слушании дела по существу. Причины такого решения не были озвучены. Также Боголюбов не вызвал никаких свидетелей в поддержку своей линии защиты.

«Это может означать только то, что у него нет достойного ответа на утверждения мошенничества, высказанные против него», — заявили в Приватбанке.

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Решение Боголюбова подтвердил 29 марта его адвокат. Слушание данного дела должно начаться в июне 2023 года.

Кроме того, на этом же слушании судья обязал Коломойского уплатить суду 600 тысяч фунтов стерлингов. Это произошло после того, как судья в конце концов разрешил эксвладельцу банка внести последние изменения в отзыв Коломойского на иск Приватбанка.

Судья согласился, что Коломойский «был готов пренебречь судебными решениями и не вести судебный процесс быстрым и разумным способом», и решил, что уплата в размере 600 тысяч фунтов стерлингов на счет суда обеспечит расходы ПриватБанка на проработку таких изменений.