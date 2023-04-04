Нацбанк в 2023 году запланировал проведение выездного мониторинга шести объектов оверсайта. Об этом говорится в сообщении регулятора.
В 2023 году Нацбанк проведет выездной мониторинг шести объектов оверсайта
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Цель проверок
Целью мониторинга является соблюдение требований законодательства Украины и достаточности мер, которые принимаются для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры.
Кого будут проверять
В список объектов оверсайта, по которым в этом году будет проводиться выездной мониторинг, вошли:
- «Эйси Диси Процессинг» (II квартал);
- «Украинский процессинговый центр» (II квартал);
- «Украинская платежная система» (III квартал);
- ФК «Контрактовый Дом» (III квартал);
- Приватбанк (IV квартал);
- Укрпочта (IV квартал).
Источник: Минфин
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