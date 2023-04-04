Евро подорожал на 3 копейки. Официальный курс валют

4 апреля европейская валюта подорожала на 3 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,76 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

3 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 39,73 гривны за евро .

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 30 копеек в покупке и продаже.

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