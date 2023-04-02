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2 апреля 2023, 13:33 Читати українською

Украина сможет вернуться к довоенному уровню жизни и доходам через 5-7 лет — министр экономики

Украине для возвращения к довоенному качеству жизни и доходов может понадобиться пять-семь лет, этот срок будет зависеть от доступа к структурным фондам ЕС и инвестициям. Об этом заявила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, пишет «Интерфакс-Украина».

Украине для возвращения к довоенному качеству жизни и доходов может понадобиться пять-семь лет, этот срок будет зависеть от доступа к структурным фондам ЕС и инвестициям.
Фото: interfax.com.ua

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«Но, конечно, если у нас есть инвестиции в размере $50−70 млрд (в год), то мы можем расти на 7% ежегодно и, конечно, мы это время восстановления пройдем быстрее», — сказала она.

Свириденко напомнила, что в прошлом году украинская экономика сократилась примерно на 30%, а в этом году правительство ожидает ее роста на 1%.

Также первый вице-премьер-министр отметила, что для восстановления Украины важно, чтобы вернулось большинство из 7 млн выехавших граждан.

По ее словам, предварительные оценки свидетельствуют, что планируют возвращаться примерно 70%, но многие не приедут к завершению военных действий.

Свириденко подчеркнула, что для возвращения беженцев или привлечения мигрантов из других стран нужно закрыть вопросы безопасности, а также гарантировать достойную работу и зарплату. Она уточнила, что правительство пока не работает над предметной программой по возвращению населения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Артем Сабуров
Артем Сабуров
2 апреля 2023, 13:52
#
Старая народная песня «трэба затягнуты паскы»))) и совсем старая для совдэповцев «коммунизм вот-вот уже близко»
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0
wijamit390
wijamit390
2 апреля 2023, 14:44
#
Скроки зависят от того, когда эта война собственно закончится.
А когда и как она закончится, пока не ясно.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
2 апреля 2023, 15:56
#
А вот простым украинцам песни коррумпированных чиновников про 5−7-10 лет уже надоели,они не собираются чахнуть и ждать «светлого будущего» https://focus.ua/amp/ukraine/558352-sudba-vnesla-korrektivy-byvshaya-press-oficer-gospogransluzhby-uehala-iz-ukrainy-foto
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