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2 апреля 2023, 12:18 Читати українською

НБУ поднял норматив долгосрочной ликвидности для банков до 100%

Нацбанк продолжил имплементировать ранее анонсированные регуляторные требования к банкам, в частности поднял коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR) до 100%. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Нацбанк продолжил имплементировать ранее анонсированные регуляторные требования к банкам, в частности поднял коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR) до 100%.

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Пруденциальный норматив ликвидности — коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR — определяет минимальный необходимый уровень ликвидности банка на горизонте один год. Соблюдение этого норматива банками способствует привлечению более стабильных и долгосрочных источников фондирования, уменьшая зависимость от краткосрочных ресурсов.

«Продление банками срочности базы фондирования является необходимым условием для снижения рисков для валютного рынка и международных резервов, поддержки курсовой устойчивости, устойчивого снижения инфляции и улучшения инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении.

Коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR — был введен постановлением Правления НБУ от 24.12.2019 № 158 с 1 апреля 2021 года.

Начальное значение норматива NSFR составляло 80%, с 1 октября 2021 года — 90%.

Постановлением Правления НБУ от 07.03.2022 № 40 переходный период для введения 100% значения норматива NSFR было продлено на один год, то есть до 1 апреля 2023 года.

Таким образом, уже с 1 апреля 2023 года минимальное значение норматива NSFR по всем валютам составит 100%, что соответствует нормам законодательства ЕС.

NSFR — один из двух коэффициентов ликвидности, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007 — 2008 годов.

Профицит ликвидности в украинской банковской системе по состоянию на начало января 2023 составил 534,14 млрд грн.

Источник: Минфин
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