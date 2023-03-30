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30 марта 2023, 17:00 Читати українською

Криптобиржа WhiteBIT расширила возможности для пополнения баланса: три новых способа

Криптобиржа с украинскими корнями WhiteBIT активно развивается и интегрируется в европейские платежные системы и глобальные сервисы.

Криптобиржа с украинскими корнями WhiteBIT активно развивается и интегрируется в европейские платежные системы и глобальные сервисы.

Так, WhiteBIT добавила возможность пополнять баланс еще тремя международными методами: через Apple Pay, SEPA и Web3-кошелек. Новинки уже доступны пользователям биржи.

Теперь к деталям обновлений.

  • Apple Pay — пользователи могут пополнять баланс в USD, EUR и PLN в приложении. Операция занимает считанные секунды. Но в некоторых случаях нужно будет подтвердить платеж с помощью 3DS в банковском приложении.
  • SEPA (Single Euro Payments Area, с англ. «Единая зона платежей в евро») —возможность пополнять баланс в EUR. Пользователям необходимо указать сумму пополнения, скопировать полученные реквизиты для пополнения баланса на бирже и ввести их в платеже. В то же время снятие средств с помощью SEPA по IBAN тоже доступно для пользователей WhiteBIT.
  • Web3-кошелек — пользователи могут пополнять баланс токенов ETH и совместимых сетей, таких как Polygon, Arbitrum, Optimism и т. д. Для пополнения баланса этим методом следует выбрать его на странице «Депозит» среди методов пополнения ETH, выбрать кошелек и сеть (Ethereum и совместимые с ним сети), подтвердить подключение кошелька к аккаунту в браузерном расширении Web3-кошелька, ввести сумму на странице пополнение и подтвердить сделку на бирже и в Web3-кошельке.

Криптовалютная биржа продолжает работу над добавлением других методов пополнения, пытаясь сделать пополнение баланса проще и быстрее для всех пользователей продукта. Так, WhiteBIT уже ранее добавила Checkout к методам пополнения и вывода для таких валют как: евро, чешская крона, болгарский лев, фунт стерлингов, польский злотый, турецкая лира и доллар. В настоящее время компания является одной из крупнейших европейских криптобирж, обслуживающей 3,5 миллиона клиентов.

WhiteBIT — одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, родом из Украины, основана в 2018 году. Сегодня компания насчитывает более 700 специалистов. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют. Наивысший среднесуточный объем торгов составляет более $2.5 млрд.

С начала полномасштабного вторжения WhiteBIT активно сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины (МИД) для помощи гражданам Украины. В апреле 2022 года криптопроцессинговая платформа Whitepay стала партнером United24 — инициативы Владимира Зеленского по сбору средств на военную и гуманитарную поддержку Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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30 марта 2023, 19:28
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WhiteBIT токенизированные активы когда ?
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