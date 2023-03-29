За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 172340 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
610 российских оккупантов, 7 танков и один самолет. Потери врага за 28 марта
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Потери врага
- личного состава — около 172340 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3609 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 6966 (+0) ед,
- артиллерийских систем — 2659 (+6) ед,
- РСЗО — 526 (+1) ед,
- средства ПВО — 277 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+1) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2239 (+4),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5507 (+5) ед,
- специальная техника — 288 (+1).
Источник: Минфин
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