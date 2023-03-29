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29 марта 2023, 9:43 Читати українською

Курс криптовалюты Ripple обновил максимум с октября 2022 года

Курс криптовалюты Ripple (XRP) обновил максимум с октября 2022 года. 28 марта стоимость актива выросла до $0,504. По данным CoinGecko, последний раз выше этой отметки она находилась 10 октября прошлого года.

Курс криптовалюты Ripple (XRP) обновил максимум с октября 2022 года. 28 марта стоимость актива выросла до $0,504.
Фото: Financial Times

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Причина роста

Цена монеты начала активно расти после того, как 21 марта юристы Ripple Labs предоставили в суд новые аргументы в защиту своей позиции в разбирательстве с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Регулятор уже несколько лет настаивает, что истцы предлагали незарегистрированную ценную бумагу под видом XRP, а разработчики утверждают, что монета не попадала под это определение.

На фоне позитивных ожиданий сообщества цена криптовалюты выросла за неделю на 33%.

Аналитики Santiment отметили, что социальная активность в сети XRP поднялась до самого высокого уровня в этом году, а рост объема торгов и интереса к монете ведут к повышенной волатильности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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