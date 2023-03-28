Курс валют на вечер 28 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 6копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 28 марта Закрытие 28 марта Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,53/39,92 39,59/39,97 6/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,25 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,15, евро — 40,89−41,10 грн.

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