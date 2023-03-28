К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 6копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 28 марта: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 28 марта
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Закрытие 28 марта
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,53/39,92
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39,59/39,97
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6/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,25 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,15, евро — 40,89−41,10 грн.
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Источник: Минфин
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