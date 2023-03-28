Гриф секретности: Россия из-за войны засекретила треть своего бюджета

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 марта 2023, 15:37 Читати українською

Гриф секретности: Россия из-за войны засекретила треть своего бюджета

Российские власти засекретили треть расходов федерального бюджета. Это происходит в то время, когда сырьевые доходы России быстро падают, а расходы на войну и силовые структуры рекордно растут. Об этом пишет Лига со ссылкой на Bloomberg.

Российские власти засекретили треть расходов федерального бюджета.
Фото: strana.today

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Гриф секретности

За неполные три месяца 2023 года неизвестными остаются расходы из российского бюджета на общую сумму 2,4 трлн рублей ($31 млрд).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года секретные ассигнования увеличились почти на 130% и стали крупнейшей статьей расходов в России.

Из открытой части бюджета известно, что расходы на силовые структуры теперь уступают только расходам по статье «социальная политика».

Предыдущий рекорд скрытых расходов российского бюджета был зафиксирован в 2015 году через год после оккупации Крыма. Тогда они составили 21%.

Логично предположить, что и сейчас в секретные расходы вошла стоимость содержания новоокупированных территорий Украины, сказала российская экономистка Александра Суслина.

Другой эксперт — экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков — считает также, что резкое увеличение секретных расходов связано с закупками вооружений, выплатами мобилизованным и попыткой завершить знаковые инфраструктурные проекты до следующих президентских выборов в РФ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Sergio1963
Sergio1963
28 марта 2023, 16:48
#
На московії всі звіти завжди були брехливі! Могли б і не секретити. Лаптеноги завжди пишуть що заманеться. Не звертаємо уваги, нам своє робити!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами