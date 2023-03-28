Гриф секретности: Россия из-за войны засекретила треть своего бюджета

Российские власти засекретили треть расходов федерального бюджета. Это происходит в то время, когда сырьевые доходы России быстро падают, а расходы на войну и силовые структуры рекордно растут. Об этом пишет Лига со ссылкой на Bloomberg.

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Гриф секретности

За неполные три месяца 2023 года неизвестными остаются расходы из российского бюджета на общую сумму 2,4 трлн рублей ($31 млрд).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года секретные ассигнования увеличились почти на 130% и стали крупнейшей статьей расходов в России.

Из открытой части бюджета известно, что расходы на силовые структуры теперь уступают только расходам по статье «социальная политика».

Предыдущий рекорд скрытых расходов российского бюджета был зафиксирован в 2015 году через год после оккупации Крыма. Тогда они составили 21%.

Логично предположить, что и сейчас в секретные расходы вошла стоимость содержания новоокупированных территорий Украины, сказала российская экономистка Александра Суслина.

Другой эксперт — экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков — считает также, что резкое увеличение секретных расходов связано с закупками вооружений, выплатами мобилизованным и попыткой завершить знаковые инфраструктурные проекты до следующих президентских выборов в РФ.