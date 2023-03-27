Награждение победителей премии FinAwards состоится уже в эту пятницу





Голосование уже завершено, и сейчас идет подсчет голосов.



На церемонии награждения соберется весь финансовый рынок Украины, который станет свидетелем результата соревнований 40 банков, 19 МФО и 12 страховых компаний в 36 различных номинациях за звание самой лучшей компании, продукта и сервиса в своей категории. Кроме конкурсных, есть номинации по рейтингам порталов Минфин и finance.ua: Стойкий банк, Народный банк, Самая лучшая МФО по качеству обслуживания и другие, а также, Приватбанк, партнер премии, поддержал особую внеконкурсную номинацию «Социально ответственный бизнес».



Награждение победителей состоится 31 марта, и мы не можем дождаться, когда сможем поздравить их в зале. Вас ждет живая музыка, вкусные блюда европейской кухни и неповторимые вина Чили от нашего партнера Casillero del Diablo.

FinAwards — единственное место, где ежегодно собирается весь финансовый рынок Украины, поэтому не пропустите это невероятное событие! Купите билеты уже сегодня и станьте частью истории финансового рынка Украины. Будет действительно очень интересно!



Все престижные награды невозможны без поддержки партнеров и спонсоров, и мы благодарны компании MyCredit, которая предлагает быстрый и удобный финансовый сервис выдачи денег за 5 минут. Credit 7, которая заботится как о своих клиентах, так и о сотрудниках компании, сохраняя рабочие места и заработные платы работников даже во время полномасштабной войны. А также, Slon Credit, которая обеспечивает финансовую стабильность украинцев и эффективно помогает Вооруженным Силам Украины.

Не пропустите это невероятное событие и станьте частью истории финансового рынка Украины!



Купить билет можно по этой ссылке.