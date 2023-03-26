Украинцам с 1 апреля перечислят пенсии: как изменится размер

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Что известно

Индексация — это инструмент повышения дохода наименее защищенной категории граждан, не имеющей обычно уже других источников дохода, кроме пенсий, уплачиваемых от государства. В отличие от них те еще работающие пенсионеры имеют дополнительный источник поступлений в виде заработной платы, и это позволяет лучше самостоятельно себя обеспечивать,

— объяснила Марчак.

В то же время, если речь идет о перерасчете, то учитывается трудовой стаж, который пенсионеры получили, начиная с предварительного перерасчета таких пенсий.

Какие пенсионеры получат перерасчет

Это касается, например, тех пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2021 году, но продолжает работать. Соответственно за 2 последних года у них увеличился страховой стаж на 24 месяца.

Именно такие граждане получат в апреле перерасчет пенсии по обновленному страховому стажу, что влияет на размер пенсии. Это все индивидуально,

— добавила первый заместитель министра.

Интересно, что в апреле на это уйдет около 100 миллионов дополнительных расходов. А до конца года — это около 900 миллионов гривен. Средства на это привлекут по собственным поступлениям ПФУ