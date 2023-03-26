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26 марта 2023, 12:20 Читати українською

Украинцам с 1 апреля перечислят пенсии: как изменится размер

С 1 апреля запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Однако это не индексация, а именно перерасчет. Об этом во время эфира телемарафона первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

С 1 апреля запланирован перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

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Что известно

Индексация — это инструмент повышения дохода наименее защищенной категории граждан, не имеющей обычно уже других источников дохода, кроме пенсий, уплачиваемых от государства. В отличие от них те еще работающие пенсионеры имеют дополнительный источник поступлений в виде заработной платы, и это позволяет лучше самостоятельно себя обеспечивать,
— объяснила Марчак.

В то же время, если речь идет о перерасчете, то учитывается трудовой стаж, который пенсионеры получили, начиная с предварительного перерасчета таких пенсий.

Какие пенсионеры получат перерасчет

Это касается, например, тех пенсионеров, которые вышли на пенсию в 2021 году, но продолжает работать. Соответственно за 2 последних года у них увеличился страховой стаж на 24 месяца.

Именно такие граждане получат в апреле перерасчет пенсии по обновленному страховому стажу, что влияет на размер пенсии. Это все индивидуально,
— добавила первый заместитель министра.

Интересно, что в апреле на это уйдет около 100 миллионов дополнительных расходов. А до конца года — это около 900 миллионов гривен. Средства на это привлекут по собственным поступлениям ПФУ

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
zig4free
zig4free
26 марта 2023, 15:14
#
До дупы это повышение с повышением цен за коммуналку и грядущем повышением цен на продукты…
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