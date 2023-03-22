НБУ аннулировал лицензию финансовой компании владельца Concorde Capital

Нацбанк аннулировал действие лицензии ООО «Финансовая компания « Конкорд факторинг» на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно на предоставление гарантий. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 20 марта, оно вступило в силу с 21 марта.

«Указанное учреждение не устранило нарушение лицензионных условий. Напомним, 19 декабря 2022 года к этому учреждению была применена мера влияния в виде временной остановки лицензии», — отмечается в сообщении.

Как пишет «Бизнес.Цензор», владельцами ООО «Финансовая компания «Конкорд факторинг» является основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа (20%), руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий (9%), а также ряд других лиц.

В то же время, Нацбанк возобновил действие лицензий на предоставление финансовых услуг ООО «Финансовая компания «Проксима» после устранения выявленных нарушений.