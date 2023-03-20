Банки выдали за время военного положения льготных кредитов более чем на 94 миллиарда

За прошедшую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» выдано 508 льготных кредитов на общую сумму 2,39 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Сколько выдано кредитов

В целом, с момента старта программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 58 451 кредит на общую сумму 183,98 млрд грн, из которых 38 466 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 77,51 млрд грн.

За период действия военного положения в Украине в рамках госпрограммы заключено 23 629 кредитных договоров на общую сумму 94,36 млрд грн.

Из них 870 млн грн — на инвестиционные цели; 7,1 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,37 млрд грн — в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 26,59 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и еще 55,41 млрд грн — на антивоенные цели.

Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство в лице Министерства финансов, координирующее все аспекты деятельности Фонда.

На сегодняшний день по Государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками.